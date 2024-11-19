Водитель грузовика спровоцировал ДТП во Владивостоке из-за инсульта
Во Владивостоке у водителя грузовика за рулем случился инсульт, и он спровоцировал аварию на проспекте 100-летия. Об этом сообщил vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
По предварительным данным, мужчина из-за своего состояния врезался в КамАЗ, который был припаркован недалеко от дома № 156.
Прибывшие на место медики оказали водителю грузовика первую помощь и доставили в больницу.
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