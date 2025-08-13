Водитель грузовика сбил пенсионерку на «зебре» в Красноярском крае

Пожилая женщина получила тяжелые травмы при наезде большегруза в Красноярском крае. Авария произошла во вторник, 12 августа, в Кодинске Кежемского района. Об этом сайту «Проспект Мира» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
По информации полицейских, 69-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 51-летний водитель Isuzu Elf.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Экспертиза не зафиксировала у виновника ДТП признаков опьянения. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте