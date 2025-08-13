Водитель грузовика сбил пенсионерку на «зебре» в Красноярском крае

Пожилая женщина получила тяжелые травмы при наезде большегруза в Красноярском крае. Авария произошла во вторник, 12 августа, в Кодинске Кежемского района. Об этом сайту «Проспект Мира» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По информации полицейских, 69-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 51-летний водитель Isuzu Elf.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Экспертиза не зафиксировала у виновника ДТП признаков опьянения. Против мужчины возбудили уголовное дело.