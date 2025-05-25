Водитель грузовика наехал на мать с дочкой недалеко от Екатеринбурга

В городе Березовском Свердловской области произошла трагедия: грузовой автомобиль сбил мать с четырехлетним ребенком. Об этом написал сайт URA.RU .

Предварительная причина аварии, согласно сведениям ведомства, кроется в ограниченной видимости водителя из-за припаркованного справа транспортного средства, что помешало вовремя заметить переходящих дорогу пешеходов.

Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, в то время как на месте инцидента продолжается работа сотрудников автоинспекции, проводящих следственные мероприятия.

Сообщается, что девочка скончалась в машине скорой помощи.