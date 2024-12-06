Водитель «Газели» погиб в ДТП с фурами в Курганской области

В дорожной аварии, которая произошла вечером 5 декабря в Лебяжьевском округе Курганской области, погиб мужчина. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Сообщается, что водитель легкового авто столкнулся с «Газелью» под управлением водителя 1968 года рождения. Сразу после столкновения водитель «Газели» потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.