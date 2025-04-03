Водитель «Газели» погиб в ДТП на нижегородской трассе перед Борским мостом

«Газель» и трактор столкнулись днем 2 апреля на территории Нижегородской области. Авария произошла на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Яранск перед Борским мостом. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель», двигаясь по левой полосе, столкнулся со стоящим на проезжей части трактором из-за неправильно выбранной скорости. В результате аварии пассажир грузовика скончался на месте до приезда скорой помощи, а шофер получил травмы и попал в больницу.

Сейчас личности участников ДТП устанавливаются. Из-за аварии движение на участке затруднено и осуществляется по одной полосе.