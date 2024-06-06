Водитель ГАЗ сбил пешехода на площади Конституции в Петербурге
ДТП с участием автомобиля ГАЗ произошло накануне на площади Конституции в Московском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.
Водитель, двигаясь по Ленинскому проспекту, не справился с управлением и наехал на бордюр, а после сбил 32-летнего пешехода. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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