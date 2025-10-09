Водитель фуры Sitrak погиб на трассе Пермь — Екатеринбург

В среду, 8 октября, на трассе Пермь — Екатеринбург фура Sitrak оказалась в кювете. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на поисково-спасательную службу Кунгурского округа.

В сообщении говорится, что группа спасателей выехала на место, провела стабилизацию автомобиля и извлекла тело погибшего водителя.

Известно, что погибший родился в 1959 году. Тело было передано сотрудникам скорой помощи и полиции. Причины ДТП не раскрываются.