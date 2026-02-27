Водитель-экспедитор серьезно пострадал при попытке вытащить застрявший рефрижератор в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе, 17 февраля, сорокалетний водитель-экспедитор из ООО «ВолгаТранзитАвто» отправился в рейс по Нижнему Новгороду. Около 20:00, следуя к месту загрузки, он застрял на обочине из-за снега, написало ИА «Время Н» .

Согласно информации от работодателя, сотрудник не связался с компанией, чтобы сообщить о происшествии. Вместо этого он договорился с водителем проезжавшего трактора о помощи в вытаскивании автомобиля.

Во время подъезда к рефрижератору тракторист не заметил водителя-экспедитора и совершил наезд на него. Пострадавшего экстренно госпитализировали, где врачи диагностировали множественные травмы и переломы, а также состояние травматического шока, сообщил сайт vse42.ru.

В связи с инцидентом Гострудинспекция инициировала расследование несчастного случая на производстве для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.