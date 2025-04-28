Водитель BMW погиб при столкновении с ограждением в Челябинской области

Смертельная авария произошла в Сосновском районе Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 49-летний водитель BMW Х5 съехал в кювет, где столкнулся с дорожным знаком и металлическим ограждением. Впоследствии иномарка опрокинулась.

Автомобилист получил серьезные травмы и скончался на месте. Его пассажиру потребовалась медицинская помощь.