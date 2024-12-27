Водитель автомобиля ВАЗ сбил ребенка на зебре в Новом Уренгое

Ребенок попал под колеса автомобиля ВАЗ в Новом Уренгое. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По информации полицейских, водитель сбил несовершеннолетнего, когда он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства аварии. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.