Водитель автомобиля FAW погиб в результате ДТП в Челябинске

Смертельная авария, в результате которой погиб мужчина 1979 года рождения, произошла накануне на Копейском шоссе в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Во время управления автомобилем FAW мужчина не заметил препятствие и наехал на него. Из-за сильного удара машина опрокинулась. От полученных травм водитель скончался еще до приезда медиков.

На месте ДТП работали правоохранители и сотрудники МЧС.

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