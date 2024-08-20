Водитель автомобиля FAW погиб в результате ДТП в Челябинске
Смертельная авария, в результате которой погиб мужчина 1979 года рождения, произошла накануне на Копейском шоссе в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
Во время управления автомобилем FAW мужчина не заметил препятствие и наехал на него. Из-за сильного удара машина опрокинулась. От полученных травм водитель скончался еще до приезда медиков.
На месте ДТП работали правоохранители и сотрудники МЧС.
Бывшей машинистке концлагеря Штуттгоф утвердили условный срок
Противоаварийные тренировки провели на котельных в Воскресенске
Готовность путепровода «88 км» в Воскресенске достигла 80%
Робота для сварки и обслуживания техники создали в Подмосковье
Подмосковье представит проекты благоустройства на всероссийском форуме
Российские бойцы помешали ротации ВСУ в Курской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте