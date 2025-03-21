Водитель автобуса стал виновником ДТП с пострадавшим в Кузбассе

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование ДТП, которое случилось летом 2024 года на трассе «Сибирь» в Топкинском округе Кемеровской области. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Следователи выяснили, что водитель междугороднего автобуса не заметил сужения дороги из-за ремонтных работ и превысил скорость, врезавшись в стоящий тягач. В результате одна пассажирка получила травмы головы, тела и конечностей.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Стражи порядка установили, что водитель мог избежать ДТП, если бы соблюдал правила и снизил скорость.

Доказательства собраны, дело передано в суд. Обвиняемый частично признал вину.