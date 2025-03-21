Водитель автобуса сбил двух женщин в Кемерове

Авария с участием пассажирского автобуса и пешеходов произошла в Кемерове. Среди пострадавших — две местные жительницы в возрасте 48 и 70 лет. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
По информации ведомства, ДТП случилось в утреннее время на Октябрьском проспекте. Предварительно, водитель автобуса сбил двух женщин, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате обе кемеровчанки пострадали. Их госпитализировали с различными травмами. Пассажиров в автобусе во время аварии не было.
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