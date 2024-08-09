Водитель автобуса предстанет перед судом после гибели девочки во время поездки в Ростовской области

Уголовное дело возбудили против водителя пассажирского автобуса после гибели ребенка во время поездки в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УСКР.

По данным ведомства, шофер не удостоверился, что все пассажиры покинули автобус. Он открыл двери транспорта и тронулся с места. В итоге 10-летняя девочка выпала на улицу, от полученных травм она скончалась в больнице.

Отмечается, что водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

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