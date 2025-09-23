Водитель автобуса попытался «поджарить» школьников за плохое поведение

В США 75-летний водитель школьного автобуса Харви Слайкер попал под следствие после попытки «поджарить» школьников за плохое поведение. Ему уже предъявили обвинения, сообщило издание New York Post .

По информации полиции, к которой обратились возмущенные родители детей, водитель якобы включил отопление на максимальную мощность. До этого заставил школьников в возрасте от пяти до 12 лет закрыть все окна в салоне. Температура в салоне поднялась до 35-38 градусов.

Недовольный мужчина решил таким образом решил наказать детей за их поведение. Он пригрозил «поджарить» школьников в автобусе, а на следующий день еще и палку принести, чтобы бить, пока будет везти их домой. Дети вернулись домой в «слезах и сильно вспотевшие».

По данным издания, подрядчик по автобусным перевозкам уже заменил Слайкера. Водителю предъявили обвинения в нападении и создании угрозы жизни другому человеку. Ему запрещено также находиться на школьной территории.

