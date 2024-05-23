Водитель автобуса, перевозивший студентов, въехал в грузовик в Краснодарском крае

Авария с участием автобуса и грузовика произошла накануне в Туапсинском районе Краснодарского края. Водитель, который перевозил студентов колледжа, выехал на встречную полосу движения. Об этом написал «Царьград».
Как уточнили в пресс-службе краевого управления МВД России, 62-летний мужчина за рулем ПАЗа погиб на месте происшествия. В больницу доставили водителя фуры и двух студентов, находившихся в автобусе.
На месте ЧП работали правоохранители и медики.
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