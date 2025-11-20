Водитель автобуса ответит перед судом за гибель пешехода в Пермском крае

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против 62-летнего жителя Пермского края. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, что привело к смерти человека по неосторожности. Об этом сайту URA.RU сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в конце февраля 2025 года. Фигурант, управляя городским автобусом, возле одного из домов на улице Коммунистической не пропустил пешехода на переходе и сбил его.

В результате аварии 61-летний гражданин скончался от тяжелых травм. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения из-за употребления фенобарбитала — действующего вещества препарата «Корвалол». В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.