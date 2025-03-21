Водитель автобуса отправится в колонию за ДТП с гибелью женщины в Кузбассе

Суд в Березовском Кемеровской области вынес приговор водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП во время выполнения рейса. Об этом сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на региональную полицию.

Трагедия произошла осенью 2023 года. Установлено, что фигурант, управляя общественным транспортом, нарушил скоростной режим и сбил 65-летнюю женщину на «зебре». Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчине назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили работать шофером в течение почти трех лет.

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