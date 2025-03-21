Водитель автобуса отправится в колонию за ДТП с гибелью женщины в Кузбассе

Суд в Березовском Кемеровской области вынес приговор водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП во время выполнения рейса. Об этом сообщил « Сiбдепо » со ссылкой на региональную полицию.

Трагедия произошла осенью 2023 года. Установлено, что фигурант, управляя общественным транспортом, нарушил скоростной режим и сбил 65-летнюю женщину на «зебре». Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчине назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили работать шофером в течение почти трех лет.