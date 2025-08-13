Водитель автобуса наехал на 11-летнего мальчика на самокате в Красноярске

Во вторник, 12 августа, в Красноярске на улице Судостроительная ребенок на электросамокате попал под колеса автобуса. 11-летний школьник передвигался по пешеходной дорожке, неожиданно выехав на проезжую часть. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с различными травмами, написал сайт prmira.ru.

Примечательно, что незадолго до инцидента мальчика остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения при пересечении улицы. Вместе с родителями несовершеннолетнему была проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД.

Теперь правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Дело передано на дальнейшее расследование сотрудникам полиции.

