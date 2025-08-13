Водитель автобуса наехал на 11-летнего мальчика на самокате в Красноярске

Во вторник, 12 августа, в Красноярске на улице Судостроительная ребенок на электросамокате попал под колеса автобуса. 11-летний школьник передвигался по пешеходной дорожке, неожиданно выехав на проезжую часть. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с различными травмами, написал сайт prmira.ru.
Примечательно, что незадолго до инцидента мальчика остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения при пересечении улицы. Вместе с родителями несовершеннолетнему была проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД.
Теперь правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Дело передано на дальнейшее расследование сотрудникам полиции.
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте