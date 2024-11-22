Водитель авто врезался в полицейский автозак в Челябинской области

В Челябинской области местный водитель протаранил полицейский автозак из-за обычной невнимательности. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Во время выезда с парковки мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся со спецавтомобилем. Из-за сильного удара полицейская машина перевернулась на бок. В момент ДТП в салоне находились только сотрудники полиции.
Сообщается, что в аварии никто не пострадал.
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