Водитель Ford Focus сбил двух пешеходов на тротуаре в Ижевске

Вечером 27 мая на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Широкого в Ижевске случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на Отдел Госавтоинспекции УМВД по столице Удмуртии.

Около 19:00 водитель автомобиля Lada Granta, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, предположительно, не пропустила машину Ford Focus, которой управлял мужчина 2001 года рождения.

Чтобы избежать столкновения, Ford выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов — мужчину 1998 года рождения и девушку 2000 года рождения, после чего врезался в столб. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.