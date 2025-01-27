Водитель авто напал с кулаками на пограничника на КПП «Нижний Зарамаг»

Случай произошел в начале текущего года на контрольно-пропускном пункте «Нижний Зарамаг», расположенном на границе между Северной и Южной Осетией. Об этом написал сайт newstracker.ru .

Один из водителей вызвал подозрение у пограничников. Работники пункта решили провести досмотр автомобиля с использованием рентгеновского комплекса. Однако мужчина отреагировал агрессивно и начал драку.

Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

КПП «Нижний Зарамаг» часто упоминается в местных социальных сетях из-за постоянных проблем с загруженностью. Ежедневно через пункт пропуска проходят сотни автомобилей, а в летний период их число возрастает до тысяч.