Водитель авто напал с кулаками на пограничника на КПП «Нижний Зарамаг»

Случай произошел в начале текущего года на контрольно-пропускном пункте «Нижний Зарамаг», расположенном на границе между Северной и Южной Осетией. Об этом написал сайт newstracker.ru.
Один из водителей вызвал подозрение у пограничников. Работники пункта решили провести досмотр автомобиля с использованием рентгеновского комплекса. Однако мужчина отреагировал агрессивно и начал драку.
Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.
КПП «Нижний Зарамаг» часто упоминается в местных социальных сетях из-за постоянных проблем с загруженностью. Ежедневно через пункт пропуска проходят сотни автомобилей, а в летний период их число возрастает до тысяч.
В Госдуме призвали составить список народных целителей
Мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут в парках Лобни на этой неделе
Имущество на 1,5 млрд арестовали у обвиняемых в хищениях на гособоронзаказе
Лауреатов областного художественного конкурса наградили в Солнечногорске
«Из детей делают идиотов». Экс-премьер Украины Азаров оценил уровень образования в стране
Более половины украинцев поддержали переговоры с Россией
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте