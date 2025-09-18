Внедорожник перевернулся после ДТП на перекрестке в Петербурге

Дорожная авария произошла на пересечении проспекта Художников и Придорожной аллеи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила « Фонтанка » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на перекрестке внедорожник столкнулся с другой машиной, после чего перевернулся. Кроссовер проехался на крыше по асфальту, однако никто не пострадал.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Предварительно, оба водителя были трезвыми, добавил peterburg2.ru.