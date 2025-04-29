Внедорожник без водителя сбил мальчика в Пензе
Самопроизвольное движение машины обернулось госпитализацией ребенка в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 77-летний владелец машины Geely Atlas не уследил за своим транспортом, из-за чего тот покатился без водителя.
Под колеса внедорожника попали два пешехода. Среди пострадавших — мальчик, которому потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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