Внедорожник без водителя сбил мальчика в Пензе

Самопроизвольное движение машины обернулось госпитализацией ребенка в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 77-летний владелец машины Geely Atlas не уследил за своим транспортом, из-за чего тот покатился без водителя.

Под колеса внедорожника попали два пешехода. Среди пострадавших — мальчик, которому потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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