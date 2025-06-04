Власти Тюмени окажут помощь семье, пострадавшей от удара молнии

В Тюмени 4 июня произошло ЧП, в результате которого многодетная семья из СНТ «Надежда» осталась без крова. Мэр города Максим Афанасьев поручил своим заместителям связаться с пострадавшими для оказания необходимой поддержки, написал «ФедералПресс» .

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь этой семье пережить трудный период. Им будет предоставлена материальная помощь, а также поддержка в восстановлении жилья», — заявил Афанасьев. Он также отметил, что детям будет оказана психологическая помощь через образовательные учреждения, сообщил Ura.ru.

Глава города поблагодарил жителей Тюмени за проявленную солидарность и оперативность в распространении информации о случившемся.

По предварительным данным, причиной пожара, уничтожившего дом, стал удар молнии. Семья сейчас находится под опекой властей и получает всю необходимую помощь.