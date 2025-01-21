Владельца ресторана с подставными спутницами задержали в Петербурге

Правоохранители задержали в Петербурге студента, организовавшего нелегальный бизнес. Подробности сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

По версии следствия, молодой человек открыл ресторан, клиентам которого приходилось оплачивать огромные счета за подставных спутниц. После знакомства в Сети девушки играли роль светских див.

Так, одного из потерпевших обманули на 54 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.