Владельца ресторана с подставными спутницами задержали в Петербурге
Правоохранители задержали в Петербурге студента, организовавшего нелегальный бизнес. Подробности сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
По версии следствия, молодой человек открыл ресторан, клиентам которого приходилось оплачивать огромные счета за подставных спутниц. После знакомства в Сети девушки играли роль светских див.
Так, одного из потерпевших обманули на 54 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.
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