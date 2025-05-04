Виновником смертельного ДТП в Туле, предположительно, стал депутат на Camaro

Водитель Chevrolet Camaro вылетел на встречку в Туле, один человек погиб

В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Виновником аварии стал водитель Chevrolet Camaro, он вылетел на встречную полосу движения, сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло вечером 3 мая недалеко от остановки «Педуниверситет» на проспекте Ленина. Chevrolet Camaro, за рулем которого, предположительно, находился депутат Тульской городской Думы, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Тот в свою очередь врезался в Lada Granta и Mercedes-Benz.

«В результате ДТП пассажирка Toyota Camry от полученных травм скончалась на месте, водитель данного транспортного средства в тяжелом состоянии направлен в БСМП имени Ваныкина. По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали», — сообщила пресс-служба полиции Тульской области.

Очевидцы ДТП сообщили, что за рулем Camaro якобы был местный депутат, который «баловался гонками». Они рассказали, что на место происшествия выехало четыре или пять скорых. Больше всего в аварии пострадала именно машина виновника аварии. После ДТП водитель Camaro вышел из машины, он с кем-то разговаривал, а потом «ушел куда-то», рассказали свидетели происшествия.

В Сочи в тот же день произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта. Lada Priora влетела в рейсовый пассажирский автобус, водитель погиб.