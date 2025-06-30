Виновника смертельной аварии в Шадринске отправили на принудительные работы

Прокуратура Курганской области сообщила в своем Telegram-канале о приговоре, вынесенном в Шадринске водителю большегруза, виновному в смертельном ДТП. Об этом написал Ura.ru.
Согласно материалам дела, 36-летний житель Кургана, управляя большегрузом с полуприцепом, вечером выехал на встречную полосу движения, нарушив правила дорожного движения. Это произошло на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган в январе 2025 года. В результате произошло столкновение с автомобилем «Газель», водитель которого погиб.
По решению суда виновник ДТП приговорен к одному году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.
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