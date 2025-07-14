Виновника смертельного ДТП отправили под стражу в Приморье

Уссурийский районный суд принял решение поместить под стражу 23-летнего водителя автомобиля Toyota Camry, обвиняемого в совершении смертельно ДТП. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Суд посчитал, что имеющаяся информация о факте происшествия и поведении обвиняемого требует изоляции от общества в целях предотвращения новых правонарушений.

Автомобиль, управляемый обвиняемым, потерял управление на дороге, съехал с полосы и перевернулся, что привело к гибели пассажирки-подростка и травматизации других участников аварии. Суд установил, что водитель обладает минимальным опытом вождения и неоднократно привлекался к административным взысканиям за нарушение правил дорожного движения в текущем году.

Действия водителя рассматриваются как грубое нарушение правил дорожного движения, приведшее к тяжким последствиям.