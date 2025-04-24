Виновника смертельного ДТП отправили под домашний арест в Нижнем Новгороде
Жителя Нижнего Новгорода, который в феврале на арендованной машине сбил насмерть двух женщин на улице Землячки, выпустили из следственного изолятора. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Теперь он будет находиться под домашним арестом. Такое решение принял Сормовский районный суд.
Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Ранее его заключили под стражу после возбуждения уголовного дела.
По информации за 2024 год, в Нижегородской области выросло количество аварий с участием каршеринговых авто.
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