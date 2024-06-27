ВИЧ-инфицированный житель Удмуртии получил восемь лет колонии за изнасилование женщины

Суд вынес приговор ВИЧ-инфицированному жителю Воткинска. Его признали виновным в изнасиловании с угрозой убийства. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

Установлено, что мужчина в состоянии опьянения пробрался в дом потерпевшей. Впоследствии злоумышленник надругался над жертвой, поставив ее в опасность заражения ВИЧ.

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии особого режима.