ВИЧ-инфицированный житель Удмуртии получил восемь лет колонии за изнасилование женщины
Суд вынес приговор ВИЧ-инфицированному жителю Воткинска. Его признали виновным в изнасиловании с угрозой убийства. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.
Установлено, что мужчина в состоянии опьянения пробрался в дом потерпевшей. Впоследствии злоумышленник надругался над жертвой, поставив ее в опасность заражения ВИЧ.
Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии особого режима.
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