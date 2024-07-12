Ветер сорвал половину крыши здания аэропорта в Якутии

Сильный ветер сорвал часть крыши аэропорта в Вилюйске в Якутии. Об этом сообщил НСН со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что из-за непогоды оказались также повреждены стяжки самолета Ан-2, принадлежащего авиакомпании «Полярные авиалинии». Ворздушное судно в момент разгула стихии находилось на стоянке. В прокуратуре отметили, что у него повреждена хвостовая часть.

Пострадавших нет, проводится проверка.

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