Велосипедистка попала в реанимацию после ДТП с грузовиком в Петербурге | 360°

03 мая 2024, 17:03
Велосипедистка попала в реанимацию после ДТП с грузовиком в Петербурге
Медики госпитализировали велосипедистку после ДТП с участием грузовика в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ».
Авария произошла на проспекте Энгельса. Там автомобиль сбил женщину на двухколесном транспорте.
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У пострадавшей диагностировали многочисленные переломы. Пациентку поместили в реанимационное отделение. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Санкт-Петербург
ДТП
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