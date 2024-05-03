Велосипедистка попала в реанимацию после ДТП с грузовиком в Петербурге | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:03 Велосипедистка попала в реанимацию после ДТП с грузовиком в Петербурге

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Медики госпитализировали велосипедистку после ДТП с участием грузовика в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Авария произошла на проспекте Энгельса. Там автомобиль сбил женщину на двухколесном транспорте.

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У пострадавшей диагностировали многочисленные переломы. Пациентку поместили в реанимационное отделение. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.