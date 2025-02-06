Велосипедист погиб при столкновении с иномаркой на трассе в Краснодарском крае

Смертельная авария с участием велосипедиста произошла в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

Согласно данным ведомства, водитель машины Volkswagen Polo, следуя по трассе Гулькевичи — Новоукраинское — Шевченко, выбрал небезопасную дистанцию. В результате мужчина сбил велосипедиста.

Пострадавший скончался до прибытия бригады скорой помощи. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

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