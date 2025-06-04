Вандалы повредили фонтан в Новокузнецке

Вандалы повредили фонтан в Саду Металлургов на территории Новокузнецка. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на главу города Дениса Ильина.

По его словам, накануне подрядная организация занималась ремонтными работами на объекте. Необходимо было демонтировать часть конструкции для устранения проблемы с водоснабжением.

Рабочие не успели завершить демонтаж плит, когда ночью неизвестные разрушили мраморные элементы на всех трех уровнях сооружения. Наиболее серьезные повреждения получили плиты нижнего яруса.

По предварительным данным, восстановлению эти элементы не подлежат. Власти города уже начали расследование и ищут виновных, чтобы привлечь их к ответственности.