Вандалы повредили фонтан в Новокузнецке
Вандалы повредили фонтан в Саду Металлургов на территории Новокузнецка. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на главу города Дениса Ильина.
По его словам, накануне подрядная организация занималась ремонтными работами на объекте. Необходимо было демонтировать часть конструкции для устранения проблемы с водоснабжением.
Рабочие не успели завершить демонтаж плит, когда ночью неизвестные разрушили мраморные элементы на всех трех уровнях сооружения. Наиболее серьезные повреждения получили плиты нижнего яруса.
По предварительным данным, восстановлению эти элементы не подлежат. Власти города уже начали расследование и ищут виновных, чтобы привлечь их к ответственности.
Монтаж труб теплосети в микрорайоне Климовск в Подольске завершат в июне
Реконструкцию набережной в парке Талалихина в Подольске выполнили на 85%
Пять автомобилей столкнулись в Щелкове, пострадали два человека
ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar
Тротуары и дорогу на территории больничного городка в Озерах обновят к августу
Весенняя олимпиада по ракетомоделированию среди школьников прошла в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте