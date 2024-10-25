Вахтовики стали фигурантами дела за попытку вывезти из Якутии больше килограмма золота

Правоохранители задержали ростовчанина и его приятеля из Красноярского края по подозрению в краже. Предположительно, они пытались вывезти из Якутии больше килограмма золота, сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на МВД РФ.
Согласно данным ведомства, злоумышленники, работая вахтовиками на одном из приисков в республике, договорились похитить часть добытого драгоценного металла. Впоследствии они собирались перевезти украденное, но их автомобиль задержали.
Стоимость золота составила 9,8 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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