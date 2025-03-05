Вахтовик получил семь лет колонии за убийство соседа в ЯНАО
Суд в Лабытнанги (ЯНАО) при участии коллегии присяжных вынес приговор вахтовику из Омска. Его признали виновным в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
Преступление было совершено осенью 2021 года. Установлено, что между фигурантом и его соседом по съемной квартире разгорелся конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил оппонента.
Ранения оказались смертельными. Преступнику назначили наказание в виде семи лет и девяти месяцев лишения свободы.
Подмосковье приняло участие в форуме «Малая Родина — Сила России»
Правила противопожарной безопасности на сельхозземелях напомнили в Подмосковье
Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе
Волонтеры провели мастер-класс для пациентов онкодиспансера в Подмосковье
В «Зарядье» открылась выставка в честь 95-летия художника Глазунова
Более 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте