Вахтовик получил семь лет колонии за убийство соседа в ЯНАО

Суд в Лабытнанги (ЯНАО) при участии коллегии присяжных вынес приговор вахтовику из Омска. Его признали виновным в убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Преступление было совершено осенью 2021 года. Установлено, что между фигурантом и его соседом по съемной квартире разгорелся конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил оппонента.

Ранения оказались смертельными. Преступнику назначили наказание в виде семи лет и девяти месяцев лишения свободы.