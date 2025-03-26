В Воронеже заметили ребенка, который ел из мусорки. Его семью проверят

Прокуратура в Воронеже проверит семью мальчика, питавшегося из мусорки

Прокуратура Воронежской области проведет проверку семьи мальчика, который питался из мусорного бака в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по публикациям о ребенке, замеченном возле торгового центра на улице Острогожской города Воронежа», — заявили в пресс-службе.

Прокуратура изучит условия проживания несовершеннолетнего, роль родителей в его воспитании, а также даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

«Коммерсант» уточнил, что в микрорайоне Шилово возле торгового центра на Острогожской улице заметили мальчика, копавшегося в мусорке. Ребенок отбирал наиболее подходящие выброшенные продукты и ел их.

В феврале детей-маугли нашли в Мурино, прокуратура начала проверку.