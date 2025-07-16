В Воронеже умер один из пострадавших при налете беспилотников 15 июля

Мужчина, впавший в кому из-за тяжелого ранения при атаке БПЛА на Воронеж, скончался. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Воронежская область понесла потери от террористической атаки киевского режима. К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы», — написал он.

Гусев выразил соболезнования родственникам погибшего, подчеркнув, что они получат всю необходимую помощь.

«В то же время в одной из больниц двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику», — добавил губернатор.

Массированная атака беспилотников ВСУ на регион произошла в ночь на 15 июля. В результате пострадали около 20 человек, среди них — годовалый ребенок и подросток.