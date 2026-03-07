В Волгоградской области супруг до смерти избил жену кулаками

В селе Лог Иловлинского района Волгоградской области было обнаружено тело женщины с травмами головы в частном доме. Сотрудники полиции и следователи СУ СК России начали расследование и установили, что смерть носит криминальный характер. Об этом написало АБН24 .

По информации пресс-службы СУ СК России, правоохранители быстро выяснили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался супруг погибшей. Вечером 28 февраля он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женой и нанес ей несколько сильных ударов кулаками в голову.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Причиной смерти стала тупая травма головы, которая осложнилась отеком головного мозга.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, а в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.