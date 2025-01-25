В Вихоревке дотла сгорело здание воскресной школы, там собирали гумпомощь для военных

В Иркутской области сгорело здание воскресной школы при храме Николая Чудотворца. О происшествии сообщила депутат Законодательного собрания Иркутской области Елена Крыжановская в своем Telegram-канале .

«Страшное событие в Вихоревке. Ночью при храме Николая Чудотворца произошел пожар — сгорело здание воскресной школы», — написала она.

По ее словам, это было не просто учебное заведение, а значимое место, где располагался пункт сбора гуманитарной помощи для военных. Здесь плели маскировочные сети, собирали необходимые вещи и продукты со всего района, чтобы отправить их на передовую.

Причины пожара пока не установлены. Руководитель волонтерской организации Елена Ясинская рассказала, что пламя уничтожило большое число груза, который был готов к отправке.

«Люди, вложившие сюда свои силы и душу, опустошены», — добавила Крыжановская.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Клину. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, но спасателям удалось не допустить его дальнейшего распространения. Прокуратура взяла на контроль расследование пожара.