В Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных школьников

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова пообещала проверить информацию о школьниках, не владеющих узбекским языком, которых якобы избили в городе Джизаке. Об этом она сообщило РИА «Новости» .

«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — заявила она.

Ранее в Ташкенте учительница избила шестиклассника за просьбу объяснить предмет на русском языке. Родители пострадавшего школьника обратились в правоохранительные органы.

Суд оштрафовал женщину на сумму, эквивалентную 50 тысячам рублей. Кроме того, она отсидела семь суток под арестом за сопротивление полицейским.

Кроме того, ученые выяснили, в каком свете выставляют Россию в узбекских учебниках и как относятся к тезисам о строительстве инфраструктуры в регионе.