В Удмуртии осудили водителя за смерть велосипедиста в ДТП

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Сарапула за совершение ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на информацию Объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Opel, ехал по улице Мира в Сарапуле и превысил скоростной лимит. Он сбил 18-летнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении. Велосипедист погиб, а водитель покинул место происшествия.

После задержания у водителя было обнаружено состояние опьянения — 0,881 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина признал, что выпил после аварии.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства (признание вины, наличие малолетних детей, извинения перед потерпевшей стороной), приговорил его к семи годам колонии общего режима.