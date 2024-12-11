В Тверской области треснул мост через Волгу

В Старице Тверской области треснул мост через Волгу. Об этом сообщила местная газета «Старицкий вестник» .

Жители опасаются, что мост вот-вот развалится. Но замглавы городской администрации Алексей Капитонов заявил, что конструкция надежна и функционирует нормально. на фото отчетливо видна трещина между двумя пролетами.

В августе в Приморском крае обрушились сразу два моста — через реку у села Невское Лесозаводского района и через реку Соколовку в Чугуевском районе. Оба моста ранее признавали аварийными и через суд обязали отремонтировать, но так этого и не сделали.

А в июле на федеральной трассе в Бурятии вода размыла подъезд к мосту, в результате движение по нему пришлось перекрыть. В восстановительных работах задействовали пятерых рабочих, экскаватор, два погрузчика и 20 самосвалов, никто не пострадал.