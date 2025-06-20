В Тольятти 34-летний музыкант Александр Демидов умер во время пробежки

В Тольятти во время вечерней пробежки в лесу скончался музыкант Александр Демидов. Об этом сообщил aif.ru.

По словам сестры артиста Марины, у 34-летнего мужчины произошла остановка сердца. Смерть наступила в течение нескольких минут, попытки помочь Александру были тщетными.

«Все способы реанимирования оказались бесполезны», — написала она.

На пробежку выступавший в составе группы «ДФЮ» Демидов отправился вместе с отцом и племянником. Перед этим он обедал вместе с семьей.

«Самый молодой, веселый, добрый и светлый участник нашей банды», — отметили в музыкальном коллективе, выразив соболезнования родным артиста.

Ранее стало известно, что юная актриса из Бразилии Миллена Бранда умерла после 12 остановок сердца. Врачи долго боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.