В Тюмени зафиксировали аварию с участием 11-летнего велосипедиста

В Тюмени официально открылся сезон аварий с участием велосипедистов. Первым пострадавшим стал 11-летний школьник. ДТП случилось вечером 19 марта на Червишевском тракте, написал сайт nashgorod.ru .

По информации областной Госавтоинспекции, мальчик ехал по дороге и выехал на проезжую часть с тротуара, догоняя друга. Однако встретил не его, а автомобиль BMW. Водитель иномарки объяснил, что ребенок появился внезапно.

Школьник получил травму ноги и был доставлен в больницу. Защиты на нем не было.

Сотрудники ГИБДД призывают взрослых провести беседы с детьми, повторить с ними правила ПДД и следить за тем, чтобы юные велосипедисты не пренебрегали шлемами и другой защитой.