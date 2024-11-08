В Тюмени маршрутка снесла столб с дорожной камерой. Пострадали 10 женщин

Десять женщин пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени

В Тюмени маршрутный автобус попал в крупное ДТП на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В результате пострадали 10 женщин в возрасте от 22 до 62 лет, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

У большинства из них выявили ушибы и другие травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла около шести часов утра. Автобус ехал по маршруту № 6. По неизвестной пока причине транспортное средство влетело в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД.

В момент ДТП в салоне «пазика» находились 25 пассажиров, травмы получили десять из них. Установлено, что водитель заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.