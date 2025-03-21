В Свердловской области задержали водителя, едва не сбившего ребенка на зебре

Правоохранители задержали в Верхней Пышме лихача, который едва не сбил ребенка во время экстремальной езды. Подробности сообщил TagilCity.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.

Согласно данным ведомства, водитель автомобиля Lexus серьезно нарушил ПДД неподалеку от школы. Ребенок, пересекавший дорогу по зебре, едва не попал под колеса иномарки.

Нарушителем оказался житель Екатеринбурга 1977 года рождения. Выяснилось, что за ним числятся штрафы за дорожные нарушения на сумму более 114 тысяч рублей.