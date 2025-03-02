В Сочи забрали последнюю хаски с места, где собаки отгрызли мальчику лицо

Последнюю хаски, которая оставалась на месте ЧП в Сочи, где собаки покусали девятилетнего мальчика, забрали. Об этом РИА «Новости» сообщил житель Адлерского района.

По словам мужчины, в садовое товарищество «Авиатор» приезжала ветеринарная служба, чтобы изъять собаку.

«Хозяин приезжал сюда, увидел, что здесь стоит ветеринарная служба, развернулся, уехал вниз, Потом я видел его по дороге в Красную Поляну, у него в грузовике, сидели хаски, не знаю эти или нет, но кого-то он вез», — рассказал он.

Еще одна жительница СТ добавила, что собаки на территории уже нет.

Несколько дней назад две хаски напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребенку провели экстренную операцию, но пришитые нос и губа не прижились. Врачи приняли решение ввести юного пациента в кому.

Владелец собак признался, что долгое время не кормил животных. Двух напавших на мальчика хаски усыпили, на цепи во дворе оставалась еще собака.