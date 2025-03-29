В Севастополе нашли незаконные камеры, снимавшие военные объекты

В Севастополе во время комплексной проверки сотрудники силовых ведомств обнаружили незаконно установленные камеры, направленные на военные объекты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Камеры также снимали объекты систем жизнеобеспечения. По итогам проверки их демонтировали.
Профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства начались в Севастополе утром 29 марта. Правоохранители проверили около 1500 участков и жилых строений в Гагаринском районе и в окружении нескольких СНТ.
«По решению оперштаба подобные мероприятия силовые ведомства продолжат и в других районах города», — отметил Развожаев.
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