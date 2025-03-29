В Севастополе нашли незаконные камеры, снимавшие военные объекты

В Севастополе во время комплексной проверки сотрудники силовых ведомств обнаружили незаконно установленные камеры, направленные на военные объекты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Камеры также снимали объекты систем жизнеобеспечения. По итогам проверки их демонтировали.

Профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства начались в Севастополе утром 29 марта. Правоохранители проверили около 1500 участков и жилых строений в Гагаринском районе и в окружении нескольких СНТ.

«По решению оперштаба подобные мероприятия силовые ведомства продолжат и в других районах города», — отметил Развожаев.

Ранее стало известно, что житель Крыма передавал на Украину сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе. За госизмену его приговорили к 18 годам тюрьмы